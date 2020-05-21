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За границу ехать не нужно: теннисистки сборной Украины сыграют на турнире на окраине столицы

21 мая, 14:28

Андрей Фоменко

Соревнования девушек пройдут в конце мая в Ирпене

Спортивные соревнования потихоньку возвращаются на арены, хотя говорить о массовости этого процесса пока еще рано. В теннисе турниры АТР и WTA находятся на паузе до середины лета, поэтому в этом виде спорта возвращение начинается с национальных турниров. На днях на показательных соревнованиях в Чехии сыграют звездные Квитова и Плишкова.

Федерация тенниса Украины также решила обеспечить практикой отечественных спортсменок и запланировала выставочный турнир, о чем сообщила на официальной страничке в соцсетях. Участие в нем примут игроки сборной Украины: Леся Цуренко и Марта Костюк, сестры Людмила и Надежда Киченок. Также к ним присоединятся Дарья Лопатецкая, Марианна Закарлюка, Виктория Петренко и Мария Берген. А вот наша элита – Даяна Ястремская и Элина Свитолина – в столицу не приедут.

Восемь спортсменок разделят на две группы, после чего квартет лучших определит победителя в плей-офф. Пройдет "UTF Ladies Invitational" с 26 по 30 мая в теннисном центре ФТУ в загородном комплексе в Ирпене, что в семи километрах от Киева. Начинаться встречи будут в 10:00, но зрителей пускать не будут. Зато федерация обещает прямую трансляцию в интернете.

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Недавно украинская спортсменка-миллионерша показала соблазнительные фото в коротком платье.

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Элина Свитолина сыграла в теннис на крыше в Таиланде Видео: Instagram

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Киев теннис турнир Леся Цуренко Людмила Киченок Надежда Киченок Марта Костюк Федерация тенниса Украины

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