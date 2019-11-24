За ужин с Кличко заплатили 21 000 долларов: как в Киеве прошел аукцион Свитолиной

Вчера в Киеве состоялся благотворительный гала-вечер, организованный украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Чтобы собрать средства для своего благотворительного фонда, который Свитолина презентовала накануне, первая ракетка страны устроила аукцион. Одним из самых дорогих лотов оказался ужин с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Владимиром Кличко. За рандеву с легендой ринга не поскупились заплатить 21 тысячу долларов. Об этом на своей страничке написала телеведущая Леся Ниикитюк, которая также была среди гостей, как и другая прима ТВ – Катя Осадчая.
Читайте также: "Не замечаю Монфиса, когда он на трибуне": Свитолина – о поддержке своего парня и пути Серены
Среди других ценных спортивных лотов вечера были мастер-класс игры в теннис от самой Свитолиной и ее парня – французского теннисиста Гаэля Монфиса, футболка любимца публики швейцарца Роджера Федерера, в которой он играл на Уимблдоне, а также ракетка первого номера рейтинга ATP испанца Рафаэля Надаля.
Ранее мы писали, что сборная Испании во главе с Надалем пробилась в финал Кубка Дэвиса.
В трендеУкраинский разогрев перед "Кинг-Конгом" и "Бомбардировщиком": наш боксер сразится перед битвой Уайлдер – Ортис
Ранее мы сообщали, что Канада выбила Россию из розыгрыша Кубка Дэвиса и впервые сыграет в финале.
Смотрите также, как Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк