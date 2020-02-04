Курьезные истории со звездами тенниса: от Возняцки-репортера до Штепанека-бабника

Джокович и Димитров как-то сыграли в "лежачий" теннис

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На прошлой неделе завершился первый в 2020 году теннисный турнир "Большого шлема" – Australian Open. В финале мужского одиночного разряда Новак Джокович обыграл Доминика Тима. В одном из эпизодов серб, недовольный двум предупреждениям за задержку времени, подошел к арбитру и дотронулся до его ноги. Вашему вниманию – подборка забавных историй из мира тенниса.

Смотрите смешные эпизоды теннисных матчей с участием звезд:

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ КАРОЛИН. Датчанка польского происхождения Каролин Возняцки в детстве, видимо, очень любила сказки. На поверку она оказалась человеком с богатым воображением и фантазией. Как-то во время Открытого чемпионата Австралии 2011 года, чтобы не отвечать на банальные вопросы на пресс-конференции, одна из лучших теннисисток планеты взяла да и придумала историю, вызвавшую настоящий переполох в Мельбурне.

После поединка 1/8 финала с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой Каролин рассказала, что накануне якобы угодила в больницу, попытавшись спасти кенгуренка.

"Гуляя по парку Мельбурна, я обнаружила маленького кенгуру, лежавшего на земле без признаков жизни, – с честным взглядом вещала Возняцки. – Я испугалась и подумала, что надо ему помочь, отнести к врачу. Но когда я подошла к нему, он вскочил и набросился на меня и разорвал мне голень когтями. Мне пришлось спасаться бегством. Доктора хотели наложить на рану несколько швов, но это помешало бы мне играть. Тогда решили склеить края раны специальным пластырем, с которым мне и пришлось выходить на корт".

История получила большой резонанс и в результате спустя пару часов Каролин была вынуждена собрать специальную пресс-конференцию, на которой призналась, что никакого кенгуренка она не "спасала" и все это придумала. К ее откровению отнеслись по-разному: кто-то посмеялся, а кто-то сдержался от нелицеприятных высказываний.

ВОЗНЯЦКИ И ДЖОКОВИЧ. Как-то Каролин решила повеселить публику еще на одной пресс-конференции, но уже не на своей. Она пришла в зал, когда на вопросы отвечал звездный серб Новак Джокович. Представившись журналисткой одного из изданий Монако, расположенного на авеню Принцессы Грейс (оба спортсмена проживают на этой улице), она убила публику вопросом:

"У вас сейчас не очень-то простой период – длительная серия из одного поражения. Что вы собираетесь сделать, чтобы прервать ее?".

Новак подыграл девушке: "Ну, знаете, я стараюсь брать пример с теннисисток, которые абсолютно стабильны в своих выступлениях. Например, с Каролин Возняцки. Не знаю, слышали ли вы о такой, но она так часто выигрывает! Она уже стала примером для подражания для всех нас – игроков ATP Tour. Так что я попробую пересмотреть ряд ее матчей, чтобы чему-то научиться и прервать наконец серию из одного поражения". Зал лег от смеха.

ЩЕДРЫЙ НОВАК. Сам Джокович после победы на Australian Open-2013 завел приятную традицию. По завершении своей итоговой пресс-конференции в Мельбурне серб угостил журналистов конфетами. "Ребята, у меня есть маленький шоколадный праздник для всех", – улыбнулся теннисист. А затем, увидев, что конфеты расходятся "на ура", добавил: "О, похоже, никто не сидит на диете!"

САМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ В ИСТОРИИ ТЕННИСА сыграли на Уимблдоне 2010 года американец Джон Изнер и француз Николя Маю. Оба имели мощную подачу, что на травяном покрытии является сильным козырем, так что растянули свой матч… на три дня! С 22 по 24 июня они провели на корте 11 часов и 5 минут чистого игрового времени. Только пятый сет растянулся на 8 часов 11 минут и завершился победой Изнера – 70:68!

Оба игрока выполнили рекордное количество подач на вылет: 113 – Изнер, 103 – Маю. В третий день посмотреть на историческое противостояние приехала даже Ее величество королева Елизавета II, которая до этого бывала на Уимблдоне всего дважды – в 1957 и 1977 годах. К концу матча оба еле стояли на ногах. Зато спустя две недели после игры Изнер и Маю были награждены премией телеканала ESPN за самый впечатляющий рекорд. На следующий день голландец Тьемо де Баккер без труда за 1 час 14 мин. разделался с Изнером со счетом 6;0; 6:3; 6:2, при этом Джон не смог подать ни одного эйса.

Предполагалось, что матч не вызовет большого интереса, поэтому его поставили на 18-й корт. Так же считали и в телекомпании ВВС, отправив комментировать игру новичка Рональда Макинтоша. Такой дебют он не забудет никогда.

Поединок вызвал смех сквозь слезы у самого Роджера Федерера: "Пока я смотрел матч, я не знал, смеяться или плакать. Жаль, что ребята будут уставшими завтра, и послезавтра, и через два дня, и на следующей неделе, и в следующем месяце…".

КТО ТУТ ЗВЕЗДА? Сам Федерер стал соучастником смешного эпизода. Его соперник, американец Энди Роддик, прямо во время матча, заметив на трибунах актера Бена Стиллера, пошел брать у него автограф. А затем по дороге на корт уже сам расписался на мяче парнишке. Роджер наблюдал за этим с улыбкой.

ГЛАВНЫЕ БАБНИКИ ТЕННИСА. Главными героями-любовниками в мировом теннисе последнее десятилетие считались чех Радек Штепанек и болгарин Григор Димитров. Чех достигал больше успехов в парном теннисе, взяв олимпийскую "бронзу", два кубка Дэвиса, два турнира Большого Шлема. Вне корта он активно встречался с девушками-теннисистками. Радек чуть не женился на швейцарке Мартине Хингис, затем обручился и таки провел несколько лет в браке с Николь Вайдишовой.

После развода год встречался с Петрой Квитовой. Затем у него был роман с чешской топ-моделью Каролиной Курковой. Однако и он завершился, а Штепанека засекли… на футболе в обществе экс-супруги Вайдишовой. В 2018 году они снова поженились.

Что касается Григора Димитрова, то он уже в 17 лет встречался со словачкой Романой Табак, а в 18 – с соотечественницей Симоной Стефановой, в 21 даже говорили о его романе с Сереной Уильямс. Но затем он надолго стал бойфрендом россиянки Марии Шараповой. После пошли слухи о его связи с канадской красавицей Эжени Бушар, а затем он три года был в отношениях с американской певицей Николь Шерзингер. Но во второй половине 2019-го они разошлись…

ТЕННИС И ВИНО СЭРА АЛЕКСА. Как-то шотландец Энди Маррей давал пресс-конференцию, на которую пришли два его знаменитых земляка: актер Шон Коннери и тренер "МЮ" Алекс Фергюсон. Сэр Шон не выдержал и спросил у Маррея, не желает ли он с ними познакомиться. Тот, конечно, не возражал. И тут к компании подошла мама Энди, от которой пахло вином. Выяснилось, что ее угостил Фергюсон, который слывет заядлым коллекционером вин.

"Сэр Алекс заставил меня выпить. Он рассказывал, как Шотландия изобрела мир", – призналась Джуди Маррей.

А самый, пожалуй, удачный удар в теннисе посчастливилось нанести бельгийке Ким Клийстерс: посланный нею мяч ударился в верхний край сетки, затем в столбик и, изменив направление, опустился на половине корта соперницы!

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