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"Забей на Итоговый": Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьеры

19 сентября, 14:27

Юрий Сапронов призвал Элину пропустить оставшиеся в году турниры и основательно заняться больным коленом

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

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Бизнесмен Юрий Сапронов, финансово поддерживавший Элину Свитолину на старте ее карьеры, считает, что лучшей украинской теннисистке, возможно, стоит лечь под нож для проведения операции и пожертвовать участием в заключительных соревнованиях этого года ради успехов в будущем. Напомним, накануне Свитолина из-за повреждения колена покинула турнир в Гуанчжоу, не сумев доиграть поединок против чешки Марии Бузковой.

"Травма правого колена. Я выскажу свои личные мысли и размышления, – написал на своей странице в Facebook Юрий Сапронов. – Я не знаю, как поступит Элина и тренерский штаб. Эта травма была получена 16 февраля в Дубае, в полуфинале против Белинды Бенчич. Невероятная работа физио и врачей дала возможность Элине продолжать играть сезон. Элина сейчас третья в мире в текущем рейтинге и девятая в рейтинге года на Итоговый чемпионат WTA. Понимаю, за что борется Элина. Слишком много очков сгорит, если она не попадет на Итоговый"

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

"Осталось два крутых по очкам турнира: Ухань и Пекин. Я бы не играл эти два турнира и забил бы на Итоговый. Занимался бы предметно коленом, – советует Элине Свитолиной Юрий Сапронов. - Вплоть до, не дай Бог, операции. 25 лет, вся карьера впереди. Это мои, личные мысли. Не разговаривая ни с Элиной, ни с менеджерами, ни с тренерским штабом".

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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теннис Элина Свитолина юрий сапронов

Источник: Сегодня|Спорт

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