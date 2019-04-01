Забыв о боли: Свитолина слилась в эротическом танце со своим бойфрендом
Как оказалось, Элина и Гаэль практикуют теннисные движения не только на корте
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее парень француз Гаэль Монфис выложили в Instagram видео зажигательного и весьма эротического танца.
Интересно, что Свитолина и Монфис в своем танце использовали элементы игры в теннис: удары слева и справа, смеш и другие.
"Флэшбек в те дни, когда мы думали, что умеем двигаться", - подписали ролик Элина и Гаэль.
INSTAGRAM (@g.e.m.s.life)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пока восстанавливается после травмы колена, с которой выступала на двух последних турнирах. "Моя команда делала все возможное, чтобы я как можно меньше ощущала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и залечить эту травму", – заявила Элина, на время приостановив карьеру. Кстати, в обновленном рейтинге WTA Свитолина опустилась на две строчки и стала седьмой ракеткой мира.
Как сообщалось ранее, Свитолина претендовала на звание спортсменки года в Украине. Однако премия досталась не ей.
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