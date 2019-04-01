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Забыв о боли: Свитолина слилась в эротическом танце со своим бойфрендом

Сегодня, 20:52

Как оказалось, Элина и Гаэль практикуют теннисные движения не только на корте

Элина и Гаэль
Элина и Гаэль. Фото: Instagram
Забыв о боли: Свитолина слилась в эротическом танце со своим бойфрендом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/24e/b23/5ca24eb234249.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/24e/b23/5ca24eb234249.png Теннис Как оказалось, Элина и Гаэль практикуют теннисные движения не только на корте

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее парень француз Гаэль Монфис выложили в Instagram видео зажигательного и весьма эротического танца.

Интересно, что Свитолина и Монфис в своем танце использовали элементы игры в теннис: удары слева и справа, смеш и другие.

"Флэшбек в те дни, когда мы думали, что умеем двигаться", - подписали ролик Элина и Гаэль.

INSTAGRAM (@g.e.m.s.life)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пока восстанавливается после травмы колена, с которой выступала на двух последних турнирах. "Моя команда делала все возможное, чтобы я как можно меньше ощущала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и залечить эту травму", – заявила Элина, на время приостановив карьеру. Кстати, в обновленном рейтинге WTA Свитолина опустилась на две строчки и стала седьмой ракеткой мира.

Как сообщалось ранее, Свитолина претендовала на звание спортсменки года в Украине. Однако премия досталась не ей.

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Тег теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис

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Сегодня|Спорт

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