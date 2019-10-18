Заклятый враг Надаля не приглашен на королевскую свадьбу

Надаль - Федерер / Фото: Reuters

В Испании состоится свадьба 19-кратного победителя турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля с Марией Франциской Перелло. Напомним, Рафаэль Надаль на US Open спас ребенка, которого едва не задавила толпа.

Отмечается, что на церемонии будут присутствовать около 350 гостей. Также Рафаэля с радостным событием поздравит вся его команда, включая тренера Карлоса Мойю.

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Но, вот кого точно не будет на этом праздновании – Роджера Федерера. Ранее теннисист говорил, что приглашения на свадьбу он не получил.

Кстати, торжественную церемонию лично посетят король Испании Хуан Карлос и королева София. За приготовление свадебного угощения будут отвечать именитые повара Мака де Кастро и Кике Дакоста.

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Ранее мы писали, что знаменитый испанский теннисист купил шикарную яхту за 5 миллионов евро. Рекордсмен по победам в турнирах ATP Tour Masters получит новую игрушку в следующем году.

Как отмечают грандиозную свадьбу в Перу:

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