Заколдованный круг: лучшая украинская теннисистка вылетела с Ролан Гаррос

Роковым для Элины Свитолиной снова стал третий круг

Элина Свитолина. Фото: AFP

Девятая ракетка мира Элина Свитолина завершила выступления на Ролан Гаррос. В третьем круге турнира украинка уступила испанке Гарбинье Мугурусе. Поединок закончился со счетом 3:6, 3:6. Интересно, что на Отрытом чемпионате Франции-2018 Свитолина также выбыла на этой стадии соревнований, уступив румынке Михаэле Бузарнеску. Таким образом третий круг Гарроса можно называть заколдованным для лучшей украинской теннисистки.

Встреча началась с семи обоюдных брейков, после чего испанка наладила игру на подаче и взяла первый сет – 6:3. Во второй партии Свитолина первой реализовала брейк-поинт и повела в счете 3:2, однако после этого Мугуруса вновь перехватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд и соответственно матч. Теннисистки провели на корте 1 час и 29 минут. За это время Свитолина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 7 брейк-поинтов.

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Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

Как мы писали ранее, победный матч Леси Цуренко на Ролан Гаррос растянулся на два дня. Поединок украинки против Александры Крунич из Сербии начался еще в четверг, но не был доигран до конца из-за наступления темноты и возможных осадков. В пятницу спортсменки вернулись на корт и доиграли решающий сет. В сумме матч продлился 3 часа и 3 минуты и завершился победой Цуренко – 5:7, 7:5, 11:9.

Также мы писали, что сразу двоих игроков на Ролан Гаррос стошнило прямо на корте. Проблемы со здоровьем по ходу поединков испытали американец Маккензи Макдональд и его соотечественник Фрэнсис Тиафо.

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