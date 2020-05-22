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Заработала 37 миллионов долларов за год! 22-летняя японка установила рекорд женского спорта

22 мая, 17:47

Андрей Фоменко

Наоми Осака в 2019 году выиграла всего три турнира и ни разу больше не вышла в финал

Финансовый журнал Forbes подвел итоги заработков в спорте по итогам 2019 года. На первом месте довольно неожиданно оказалась молодая японская теннисистка Наоми Осака. Причем девушка в 22 года побила рекорд "всех времен и народов" для представительниц прекрасного пола. К слову, мы писали, что Макгрегор заработал невероятный гонорар за свое возвращение.

Общие заработки Осаки за минувший год составили 37,4 миллиона долларов, что стало рекордом женского спорта в истории. Впрочем среди ста самых высокооплачиваемых спортсменов Наоми оказалась лишь 29-й. Все-таки пальму первенства уверенно держат мужчины.

В 2019 году японка выиграла три турнира: Открытый чемпионат Австралии, соревнования в Пекине и Осаке. Всего в ее коллекции – две победы на "Больших шлемам", в том числе в США в 2018-м. При этом общие призовые за всю ее теннисную карьеру составили "всего" 14,6 миллиона долларов. Остальные доходы – вне корта.

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Предыдущие достижения принадлежали американке Серене Уильямс (33-е место в 2016 году с 36 миллионами) и россиянке Марии Шараповой (29,7 млн в 2015-м). Список ста самых высокооплачиваемых спортсменов года опубликуют на следующей неделе.

Читайте также: гонорары Ломаченко и Гвоздика упадут в 2-3 раза.

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Интересно, что бывший тренер Наоми Осаки, немец Саша Бажин, сейчас работает с украинкой Даяной Ястремской.

Смотрите, как Ястремская побеждала на престижном турнире в Катаре

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рекорд теннис призовые заработки Наоми Осака Forbes

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