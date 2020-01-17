Заработали по 800 тысяч и домой: две украинки выбыли с квалификации Australian Open

Наши теннисистки остановились в шаге от финала квалификации турнира "Большого шлема"

Катарина Завацкая / Фото: Getty Images

Australian Open потерял еще двух представителей Украины. Наши теннисистки Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая не сумели пробиться в финал квалификации турнира "Большого шлема". В матче второго круга Завацкая уступила американке Сачии Викери – 4:6, 7:5, 4:6. Матч продлился 2 часа и 24 минуты. А Лопатецкая за 1 час и 23 минуты проиграла Кэтрин Макналли из США – 2:6, 3:6. Мы сообщали, что пятеро украинцев выступят в квалификации Australian Open.

Тем не менее, за два матча в квалификации Открытого чемпионата Австралии украинки заработали по 52,5 тысячи австралийских долларов (примерно 870 тысяч гривен). Напомним, что в этом году на Australian Open рекордные призовые.

Ранее из квалификации Australian Open вылетел единственный украинский теннисист Сергей Стаховский. Лучший теннисист Украины не может преодолеть квалификацию AO уже третий год подряд. Вообще же последний раз на турнирах серии "Большого шлема" наши мужчины появлялись весной прошлого года.

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Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом:

Напомним, что накануне старта турнира в Мельбурне Даяна Ястремская вышла финал престижного турнира и установит личный рекорд в рейтинге WTA. Украинская теннисистка сыграет в финале с сильнейшей в паре Барти – Коллинс.

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