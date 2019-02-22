Защита титула отменяется: Свитолина не смогла выйти в финал турнира в ОАЭ
Украинская теннисистка упустила преимущество в решающем сете
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на втором турнире подряд остановилась в шаге от финала и не сможет защитить свой прошлогодний титул. Украинка уступила в полуфинале WTA Premier 5 Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае, ОАЭ, сопернице из Швейцарии Белинде Бенчич – 2:6, 6:3, 6:7(3).
В решающем сете украинка вела со счетом 5:3, но не смогла преимущество. Более того, далее Свитолина отыграла три матчбола, но на большее ее не хватило. Матч продолжался ровно два часа.
Напомним, что ранее Леся Цуренко проиграла Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал. Украинка потерпела второе поражение подряд от бывшей первой ракетки мира.
В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с Гаэлем Монфисом. Теннисисты родтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".
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