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Завацкая обыграла Мартинцову и впервые сыграет в четвертьфинале турнира WTA

25 сентября, 11:38

Наша теннисистка в двух сетах переиграла 135-ю ракетку мира

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA International с призовым фондом 250 тысяч долларов. Ранее мы писали, что Элина Свитолина не заметила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

Наша теннисистка победила чешку Терезу Мартинцову в 1/8 финала турнира в Ташкенте, Узбекистан – 6-4 6-4. Эта победа позволила подняться Катарине на 128-ю строчку рейтинга.

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В четвертьфинале Катарина Завацкая сыграет против Татьяны Марии или Анны Калинской. Для украинки это первый четвертьфинал WTA в этом году.

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Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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теннис теннисистка Катарина Завацкая

Источник: Сегодня|Спорт

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