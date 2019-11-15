Завацкая пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Хьюстоне

Катарина Завацкая / Фото: Facebook

Катарина Завацкая пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации Oracle Challenger Series в Хьюстоне.

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За час и 15 минут украинка обыграла Энн Ли, за весь матч реализовав три брейкпоинта.

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За выход в полуфинал Завацкая встретится с посеянной под седьмым номером швейцаркой Штефани Фогель, которая взяла верх над американкой Усуэ Майтаной Арконадой.

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Ранее мы рассказывали, что пока Свитолина дразнила Гаэля губами, ее соперница отключилась на вершине Килиманджаро. Двукратная победительница турниров "Большого шлема" испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала, что ей удалось взойти на вершину горы Килиманджаро.

Напомним, в начале ноября Элина Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA и не смогла повторить свое прошлогоднее достижение. Зато в этом году украинка вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

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