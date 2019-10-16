Завацкая проиграла на старте турнира в Венгрии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая покинула турнир в венгерском Секешфехерваре, проиграв в первом раунде турчанке Чагле Буюкакчай. Ранее мы писали, что украинская теннисистка вылетела с Кубка Кремля, проиграв бельгийке.
Поединок продолжался более часа и закончился со счетом 2:6, 2:6. Украинка в двух сетах по три раза проиграла на своей подаче, а сама взяла лишь четыре гейма за матч.
На следующей неделе Завацкая заявлена в основной сетке 100-тысячника ITF в Секешфехерваре.
Как мы писали ранее, украинка Марта Костюк прошла в основную сетку турнира в Люксембурге. В финальном раунде квалификации 17-летняя теннисистка должна была встретиться с четвертой сеяной швейцаркой Штефани Фегеле, однако соперница не вышла на корт.
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