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Завацкая проиграла на старте турнира в Венгрии

16 октября, 22:43

Наша теннисистка уступила представительнице из Турции

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Facebook

Украинская теннисистка Катарина Завацкая покинула турнир в венгерском Секешфехерваре, проиграв в первом раунде турчанке Чагле Буюкакчай. Ранее мы писали, что украинская теннисистка вылетела с Кубка Кремля, проиграв бельгийке.

Поединок продолжался более часа и закончился со счетом 2:6, 2:6. Украинка в двух сетах по три раза проиграла на своей подаче, а сама взяла лишь четыре гейма за матч.

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Instagram

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На следующей неделе Завацкая заявлена в основной сетке 100-тысячника ITF в Секешфехерваре.

Как мы писали ранее, украинка Марта Костюк прошла в основную сетку турнира в Люксембурге. В финальном раунде квалификации 17-летняя теннисистка должна была встретиться с четвертой сеяной швейцаркой Штефани Фегеле, однако соперница не вышла на корт.

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теннис теннисистка Катарина Завацкая

Источник: Сегодня|Спорт

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