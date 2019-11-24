Жаркие мужские объятия и два тай-брейка: Испания стала вторым финалистом Кубка Дэвиса

В Кубке Дэвиса-2019 определились две сильнейшие сборные, которые и оспорят трофей. Ранее мы сообщали, что Канада выбила Россию из розыграша Кубка Дэвиса и впервые сыграет в финале. А вторым счастливчиком стала Испания, которая вчера дожала таки Великобританию без Энди Маррея.
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После личных побед британца Кайла Эдмунда и пиренейца Рафаэля Надаля, все решилось в парном матче, где в напряженной борьбе с двумя тай-брейками Надаль и Лопес таки дожали Джейми Маррея и Скупски – 7:6, 7:6. Испанская сборная будет бороться за свой шестой титул на турнире, ранее на Кубке Дэвиса она побеждала в 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 годах.
Смотрите решающий розыгрыш в матче Великобритания – Испания
Сегодня состоится финал обновленного Кубка Дэвиса.
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Кубок Дэвиса. Мадрид (Испания). Хард. Мировая группа
Полуфинал
Великобритания – Испания – 1:2
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:3, 7:6
Дэн Эванс — Рафаэль Надаль — 4:6, 0:6
Рафаэль Надаль /Фелисиано Лопес — Джейми Маррей /Нил Скупски — 7:6 (6:3), 7:6 (10:8)
Ранее мы сообщали, что Украина узнала соперника по плей-офф Кубка Дэвиса. После поражения от Венгрии наша команда попала в плей-офф Первой Мировой группы.
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