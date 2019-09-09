"Дьявол" запретил американке Линдси Вонн аплодировать россиянину Медведеву в финале US Open

Хоккеисту Пи Кею Суббэну не понравилось, что его знаменитая невеста поддерживает спортсмена из РФ

Линдси Вонн со своим женихом / Фото: AFP

В ходе финального матча Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем на трибунах произошел забавный момент. После удачного розыгрыша в исполнении уроженца Москвы ему стала аплодировать олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн. Такая реакция титулованной спортсменки не понравилась ее жениху, хоккеисту "дьяволов" из Нью-Джерси – Пи Кею Суббэну. Он жестом остановил аплодисменты своей невесты, адресованные россиянину.

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Как сообщалось ранее, в мужском финале US Open Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева в пятисетовом триллере. По ходу встречи, которая продолжалась 4 часа 50 минут, Медведев сумел отыграться, уступая 0:2 по сетам. Но в пятой партии испанец добил россиянина - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

В свою очередь, в финале женского US Open канадка Бьянка Андрееску сенсационно обыграла Серену Уильямс, отомстив американке за Элину Свитолину. 19-летняя Андрееску одолела шестикратную триумфаторку американского мэйджора и впервые в карьере стала победительницей турнира серии "Большого шлема".

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