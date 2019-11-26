Женская теннисная ассоциация назвала пятерку претенденток на звание лучшей в 2019 году

Украинка Элина Свитолина, хоть и шестая в мире, в список не попала

Эшли Барти - первая ракетка мира / Фото: WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала короткий список из пяти претенденток на звание лучшей теннисистки по итогам 2019 года. К сожалению, украинка Элина Свитолина, хоть и занимает в мировом рейтинге шестое место, в топ-5 не попала. Кстати, мы писали, что Свитолина поужинала в Киеве с Владимиром Кличко.

На самом деле WTA не проявила фантазии и пятерку претенденток составила исключительно из первых пяти номеров своего же рейтинга. Таким образом, за приз поборются австралийка Эшли Барти (№1), румынки Бьянка Андрееску (5) и Симона Халеп (4), японка Наоми Осака (3) и чешка Каролина Плишкова (2).

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В голосовании за лучшую теннисистку приму участие представители различных спортивных изданий, а результаты объявят 11 декабря. Также 11-го числа станет известно имя и лучшего новичка года. Тут за приз поборется украинка Даяна Ястремская. Среди соперников будут Коко Гауфф (США), Бьянка Андрееску, чешка Каролина Мухова, Елена Рыбакина из Казахстана и полячка Ига Швентек.

Напомним, что в 2018 году лучшей стала Халеп. Хотя Итоговый турнира того года выиграла наша Свитолина. Вспомним, как Элина побеждала в Сингапуре.

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