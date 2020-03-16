Женский теннис "вне игры" до 2 мая: решение о проведении грунтовых турниров в Европе примут позже

Женская теннисная ассоциация – WTA – приостановила проведение своих соревнований до 2 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте тура. Ранее мы сообщали, что Ассоциация теннисистов-профессионалов прерывает все турниры на шесть недель.

"В связи с продолжением распространения коронавируса турниры WTA в Штутгарте (Германия), Стамбуле (Турция) и Праге (Чехия) не пройдут в запланированные даты. Мы сожалеем, что это коснулось наших преданных болельщиков, теннисистов, спонсоров и всех, что причастен к женскому профессиональному теннису. В настоящий момент тур приостановлен до 2 мая. Решение о проведении грунтовых турниров в Европе будет принято WTA на следующей неделе. Мы продолжим пристально следить за ситуацией и ее влиянием на нынешний розыгрыш WTA", – сказано в заявлении.



Фото Reuters

Мы также сообщали, что лучшая украинская теннисистка высказалась о коронавирусе и отмене турнира в Индиан-Уэллсе.

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"Мы видим, как во всем мире люди заболевают и умирают. Если организаторы турнира так решили, значит, это правильно. Нужно с чего-то начинать. Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит много соревнований. Я бы сказала, что это очень волнующая тема", – считает Элина Свитолина.

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