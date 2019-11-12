Жены и девушки лучших теннисистов планеты: кто красивее?

Смотрим, кто вдохновляет на победы участников Итогового чемпионата АТР

Мария Перелло - жена лучшего теннисиста мира Рафаэля Надаля / Фото: Instagram

В Лондоне в разгаре Итоговый чемпионат теннисистов 2019 года. Восьмерка сильнейших в этом виде спорта определит обладателя последнего главного трофея 2019 года. Пока теннисисты выясняют отношения на кортах, посмотрим, кто же вдохновляет их на победы. Спутницу кого из атлетов вы считаете самой привлекательной? Опрос – ниже в тексте.

Рафаэль Надаль (Испания), 33 года. №1 в рейтинге

Instagram 8.1 млн подписчиков

Жена: Мария Перелло, 31 год

Новак Джокович (Сербия), 32 года. №2 в рейтинге

Instagram 6.3 млн подписчиков

Жена: Елена Джокович, 33 года

Роджер Федерер (Швейцария), 38 лет. №3 в рейтинге

Instagram 6.9 млн подписчиков

Жена: Мирка Федерер, 41 год

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Даниил Медведев (Россия), 23 года. №4 в рейтинге

Instagram 0.3 млн подписчиков

Жена: Дарья Медведева

Доминик Тим (Австрия), 26 лет. №5 в рейтинге

Instagram 0.87 млн подписчиков

Девушка: Кристина Младенович, 26 лет

Стефанос Циципас (Греция), 21 год. №6 в рейтинге

Instagram 0.72 млн подписчиков

Девушка: Мария Саккари, 24 года

Александр Зверев (Германия), 22 года. №7 в рейтинге

Instagram 0.91 млн подписчиков

Девушка: Ольга Шарипова, 22 года

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Маттео Берреттини (Италия), 23 года. №8 в рейтинге

Instagram 0.17 млн подписчиков

Девушка: Айла Томлянович, 26 лет

Опрос

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