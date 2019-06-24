Жизнь после Fair play: Стаховский за час сокрушил Кинга на старте Уимблдона
Первый номер украинского тенниса за 72 минуты разделался со своим соперником из Барбадоса
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выиграл матч стартового круга квалификации Уимблдона. Счет матча против Дариана Кинга из Барбадоса – 6:3, 6:2. Поединок продлился 1 час и 12 минут. За это время украинец 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. В свою очередь, Кинг сделал 4 эйса, тоже совершил одну "двойную", но не имел ни одного брейк-пойнта.
Сергей Стаховский. Фото – Arata Yamaoka
Напомним, что на днях лучший по рейтингу украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл свой матч второго раунда турнира АТР в немецком Халле. Поединок против француза Пьера-Юга Эрбера завершился со счетом 6:2, 6:7, 4:6. Несмотря на поражение, Стаховский заработал уважение от фанатов за свой поступок.
"Поступок дня. Украинец Сергей Стаховский играл матч против француза Эрбера на крупном турнире АТР в Германии. Тяжелый, трехсетовый, напряженный... В какой-то момент француз не согласился с решением линейного арбитра, но у него закончились попытки, чтобы взять повтор. И тогда Сергей отдал сопернику свой "челлендж". Эрбер оказался прав, он в итоге и выиграл этот матч. Но в этом случае, результат забудется, а впечатление останется! Fair play от украинца уже отметили в АТР", – описал этот момент на турнире в Германии теннисный комментатор Евгений Смертенко в Facebook.
Сергей Стаховский. Фото – Arata Yamaoka
Также ранее сообщалось, что Энди Маррей выиграл первый трофей с металлическим бедром. До того знаменитый британец думал о завершении карьеры из-за постоянной боли.
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