Жизнь после Fair play: Стаховский за час сокрушил Кинга на старте Уимблдона

Первый номер украинского тенниса за 72 минуты разделался со своим соперником из Барбадоса

Сергей Стаховский. Фото - Arata Yamaoka.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выиграл матч стартового круга квалификации Уимблдона. Счет матча против Дариана Кинга из Барбадоса – 6:3, 6:2. Поединок продлился 1 час и 12 минут. За это время украинец 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. В свою очередь, Кинг сделал 4 эйса, тоже совершил одну "двойную", но не имел ни одного брейк-пойнта.

Сергей Стаховский. Фото – Arata Yamaoka

Напомним, что на днях лучший по рейтингу украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл свой матч второго раунда турнира АТР в немецком Халле. Поединок против француза Пьера-Юга Эрбера завершился со счетом 6:2, 6:7, 4:6. Несмотря на поражение, Стаховский заработал уважение от фанатов за свой поступок.

"Поступок дня. Украинец Сергей Стаховский играл матч против француза Эрбера на крупном турнире АТР в Германии. Тяжелый, трехсетовый, напряженный... В какой-то момент француз не согласился с решением линейного арбитра, но у него закончились попытки, чтобы взять повтор. И тогда Сергей отдал сопернику свой "челлендж". Эрбер оказался прав, он в итоге и выиграл этот матч. Но в этом случае, результат забудется, а впечатление останется! Fair play от украинца уже отметили в АТР", – описал этот момент на турнире в Германии теннисный комментатор Евгений Смертенко в Facebook.

Сергей Стаховский. Фото – Arata Yamaoka

Также ранее сообщалось, что Энди Маррей выиграл первый трофей с металлическим бедром. До того знаменитый британец думал о завершении карьеры из-за постоянной боли.

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