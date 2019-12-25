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Знаменитая канадская теннисистка-красавица рассказала, что ей нужно на Рождество

25 декабря, 00:17

Эжени Бушар взяла себе в партнеры героя мультфильма Гринча

У теннисистки Эжени Бушар почти 2 миллиона подписчиков в Instagram

У теннисистки Эжени Бушар почти 2 миллиона подписчиков в Instagram / Фото: Instagram

Канадская теннисистка-красавица Эжени Бушар в канун католического Рождества опубликовала в соцсетях свою свежую фотографию. К слову, недавно мы писали, что Бушар стала жертвой мошенника.

25-летняя спортсменка сделала фото с героем рождественского мультфильма "Гринч", который вышел в прокат год назад. "Единственная рождественская декорация, которую я хочу. Единственная рождественская декорация, которая мне нужна", – подписала снимок из Лас-Вегаса Эжени.

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Надувной герой на фото – ростом почти с Бушар. Напомним, по сценарию Гринч украл Рождество, но потом подобрел и вернул его обратно.

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Летом Эжени Бушар встретилась с болельщиком, который набил тату с ее лицом.

В теннисном мире дела у канадки сейчас идут не наилучшим образом. Некогда пятая ракетка планеты ныне занимает лишь 211-е место в мировом рейтинге. В ноябре она выиграла первый матч одиночного разряда в этом году – после 13 поражений подряд. Наивысшим ее достижением был выход в финал Уимблдонского турнира в 2014 году.

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Видео: Twitter

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Канада Рождество теннис Эжени Бушар

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