Знаменитой Кубок Хопмана прекращает свое существование
На смену ему придет новый турнир с крупными призовыми и рейтинговыми очками
Со следующего года перестанет проводиться Кубок Хопмана, который проходил в первую неделю теннисного сезона. Это был выставочный командный турнир, в котором принимали участие команды в состава игроков ATP и теннисисток WTA. Сначала между собой играли теннисистки, затем теннисисты, а завершался матч микстом. Сборные были разбиты на 2 подгруппы, победители которых выходили в финал и вели борьбу за победу на турнире.
Кубок Хопмана предлагал участникам призовые, но не давал рейтинговых очков. Тем не менее, он пользовался популярностью и у публики, и у теннисистов.
Кубок Хопмана существовал с 1989 года, но теперь в Перте будет проходить новый командный турнир ATP, который будет предлагать своим участникам как призовые, так и рейтинговые очки. Участники сборной-победительницы получат по 750 очков в рейтинг ATP (больше, чем победители турниров ATP-500, но меньше, чем победители турниров серии Мастерс).
В этом году чемпионами турнира второй год подряд стала Швейцария, за которую играли Роджер Федерер и Белинда Бенчич.
В 2016 году сборная Украины в составе Элины Свитолиной и Александра Долгополова дошла до финала, где уступила австралийцам – Нику Кирьосу и Дарье Гавриловой.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Знаменитой Кубок Хопмана прекращает свое существование". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кубок Хопмана: сборная США с Сереной Уильямс проиграла Великобритании
Сборная Великобритании по теннису обыграла команду США на Кубке Хопмана
Свитолина может приостановить карьеру: у Элины – проблемы со здоровьем
Врачи рекомендуют первой ракетке Украины сделать паузу, чтобы залечить не дающую ей покоя травму
Элина "потерялась": Свитолина с треском вылетела с турнира в Майами
Еще одна украинка, Леся Цуренко, снялась с соревнований из-за проблем с правой рукой
Дана Ястремская не смогла преодолеть второй раунд престижного турнира в США
18-летняя украинка уступила 12-й ракетке турнира