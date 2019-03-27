Знаменитой Кубок Хопмана прекращает свое существование

На смену ему придет новый турнир с крупными призовыми и рейтинговыми очками

Фото: AFP

Знаменитой Кубок Хопмана прекращает свое существование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bc0/7dc/5c9bc07dcce14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bc0/7dc/5c9bc07dcce14.jpg 2019-03-27T20:28:00+02:00 Теннис На смену ему придет новый турнир с крупными призовыми и рейтинговыми очками

Со следующего года перестанет проводиться Кубок Хопмана, который проходил в первую неделю теннисного сезона. Это был выставочный командный турнир, в котором принимали участие команды в состава игроков ATP и теннисисток WTA. Сначала между собой играли теннисистки, затем теннисисты, а завершался матч микстом. Сборные были разбиты на 2 подгруппы, победители которых выходили в финал и вели борьбу за победу на турнире.

Кубок Хопмана предлагал участникам призовые, но не давал рейтинговых очков. Тем не менее, он пользовался популярностью и у публики, и у теннисистов.

Кубок Хопмана существовал с 1989 года, но теперь в Перте будет проходить новый командный турнир ATP, который будет предлагать своим участникам как призовые, так и рейтинговые очки. Участники сборной-победительницы получат по 750 очков в рейтинг ATP (больше, чем победители турниров ATP-500, но меньше, чем победители турниров серии Мастерс).

В этом году чемпионами турнира второй год подряд стала Швейцария, за которую играли Роджер Федерер и Белинда Бенчич.

В 2016 году сборная Украины в составе Элины Свитолиной и Александра Долгополова дошла до финала, где уступила австралийцам – Нику Кирьосу и Дарье Гавриловой.

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