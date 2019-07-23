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Знаменитый испанский теннисист купил шикарную яхту за 5 миллионов евро

23 июля, 19:17

Рекордсмен по победам в турнирах ATP Tour Masters получит новую игрушку в следующем году

Фото: Instagram

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль приобрел себе новую яхту, информирует Superyachttimes. Новое транспортное средство изготовят и передадут спортмену в 2020-м году. Яхта будет длиной 27 метров с 7 каютами и вместимостью до 12 гостей. Она обойдется испанцу в 5 миллионов евро.

Надаль выиграл 82 титула, в том числе 18 трофеев "Большого шлема" и рекордные 34 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Tour Masters 1000. Кстати, Рафаэль Надаль первым попал на Итоговый чемпионат АТР. Испанский теннисист 15-й раз сыграет на турнире, где еще ни разу не побеждал.

Напомним, что некоторое время назад Владимир Кличко едва не погиб во время пожара на яхте. Украинский боксер вместе с семьей отдыхал на арендованной яхте в Испании. Самое страшное, что в момент инцидента яхта находилась в 11 километрах от берега.

Позже Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб. Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным. "Все вы: будьте осторожны с тем, что вы хотите, потому что в этот раз судьба восприняла мое желание "немного адреналина на выходных" уж слишком буквально", – заключил 43-летний Кличко.


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Тег яхта, теннис, теннисист, Рафаэль Надаль

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СЭ в Украине

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