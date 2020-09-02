Звезда украинского тенниса: "Я бы не поверила, что буду играть после рождения двоих детей"

Известная украинская теннисистка Катерина Бондаренко выступает в основной сетке US Open в 10-й раз и впервые с 2018 года. В последний раз Катерина выигрывала матч в Нью-Йорке в 2016-м, когда дошла до третьего круга. И вот сумела сделать это еще раз: в стартовом раунде турнира Бондаренко одолела обладательницу wild card Элли Кик из США – 3:6, 6:3, 6:1. А затем прокомментировало выступление US Open через 15 лет после своего дебюта.

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"Если бы мне сказали об этом в 2005 году, я никогда бы не поверила. Признаюсь, я не планировала выступать после 30-ти, да еще и после рождения двоих детей. Впрочем, в данный момент меня переполняют приятные ощущения, потому что удается играть на хорошем уровне. Любовь к теннису не позволяет мне просто так завершить карьеру (улыбается)", – заявила Катерина в комментарии Xsport.ua.

Катерина Бондаренко / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка сегодня проведет свой второй матч на Открытом чемпионате США. 349-я ракетка мира Бондаренко сыграет с восьмой сеяной Петрой Мартич из Хорватии. Поединок откроет игровой день в 18:00 по киевскому времени.

"Мартич мне хорошо знакома, мы неоднократно с ней встречались, в том числе на "Ролан Гаррос"-2017, где я ей уступила. Чтобы побеждать хорватку, необходимо играть активно, в атакующем стиле, и тогда все получится", – считает украинка.

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Катерина Бондаренко / Фото: Facebook

Лучший результат в США Катерина показала в 2009 году, когда дошла до четвертьфинала US Open и уступила Янине Викмайер. Напомним, что Бондаренко – бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, победительница Открытый чемпионат Австралии-2008 в парном разряде и чемпионка шести турниров WTA.

Ранее мы также писали, что молодая украинская теннисистка вынесла с корта именитую россиянку в стартовом матче US Open.

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