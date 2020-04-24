"Извините, мы закрыты": звездная Свитолина на карантине пошутила над планетой в соцсетях

Время карантина – не самое простое в жизни каждого человека, в том числе и спортсмена. Одна из лучших теннисисток планеты Элина Свитолина пытается находить отраду, довольно активно ведя себя в соцсетях. У украинки то всплеск активности, то меланхолия, как и полагается любой девушке. Сегодня 25-летняя одесситка нашла время для шутки. Читайте, как Свитолина рассказала о занятиях на карантине: "Всегда хотела пожить нормальной жизнью".

Элина разместила на своей страничке в Instagram картинку с видом нашей планеты из космоса. Но на ней сверху оказалась табличка "Sorry, we're closed" ("Извините, мы закрыты"). Над Землей парит одинокий космонавт, которого, похоже, на родной планете не готовы встретить.

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Также, как известно, девушка увлекается правильным питанием и уделяет достаточно много времени диетологии. Сегодня она предложила узнать несколько ее рецептов здоровой еды.

INSTAGRAM

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