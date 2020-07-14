Звездная украинская теннисистка не собирается выступать на Открытом чемпионате США

Пятая ракетка планеты, украинка Элина Свитолина, продолжает набирать форму после длительного простоя. Сегодня Свитолина добыла убедительную победу над Севастовой на турнире в Берлине. Пока что одесситка выступает на показательном турнире, но уже думает о возвращении в профессиональные соревнования WTA.

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На пресс-конференции в столице Германии наша прима рассказала, что не собирается ехать на Открытый чемпионат США в Нью-Йорк, хотя изначально и планировала. Ее слова приводит сайт btu.org.ua:

"Я думаю, что оба турнира Большого шлема, которые запланированы до конца этого года, состоятся. От организаторов US Open и Ролан Гаррос зависит, как они обеспечат безопасность игроков. Здесь, на турнире в Берлине, все условия, которые гарантируют безопасность, просто отличные. Я же собираюсь стартовать в Мадриде и не поеду на US Open, но это не окончательное решение. Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков. Если бы в WTA сказали, что очки будут снимать, тогда я бы поехала, чтобы не потерять позиции в рейтинге. Другой фактор – это здоровье. На данный момент для меня будет важнее тренироваться на грунте. Мы все еще не знаем, что произойдет дальше, каждую неделю ситуация меняется. Мы видим, что происходит в Китае со спортивными соревнованиями [международные отменили]".

На днях в Монако Свитолина легла на высоком балконе в платье с разрезом.

Смотрите, как в феврале Элина побеждала австралийку Сторм на турнире в Таиланде

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