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Звездная украинская теннисистка не собирается выступать на Открытом чемпионате США

14 июля, 22:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Элина Свитолина планирует возобновить профессиональный сезон в Испании в сентябре

Пятая ракетка планеты, украинка Элина Свитолина, продолжает набирать форму после длительного простоя. Сегодня Свитолина добыла убедительную победу над Севастовой на турнире в Берлине. Пока что одесситка выступает на показательном турнире, но уже думает о возвращении в профессиональные соревнования WTA.

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На пресс-конференции в столице Германии наша прима рассказала, что не собирается ехать на Открытый чемпионат США в Нью-Йорк, хотя изначально и планировала. Ее слова приводит сайт btu.org.ua:

"Я думаю, что оба турнира Большого шлема, которые запланированы до конца этого года, состоятся. От организаторов US Open и Ролан Гаррос зависит, как они обеспечат безопасность игроков. Здесь, на турнире в Берлине, все условия, которые гарантируют безопасность, просто отличные.

Я же собираюсь стартовать в Мадриде и не поеду на US Open, но это не окончательное решение. Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков. Если бы в WTA сказали, что очки будут снимать, тогда я бы поехала, чтобы не потерять позиции в рейтинге.

Другой фактор – это здоровье. На данный момент для меня будет важнее тренироваться на грунте. Мы все еще не знаем, что произойдет дальше, каждую неделю ситуация меняется. Мы видим, что происходит в Китае со спортивными соревнованиями [международные отменили]".

На днях в Монако Свитолина легла на высоком балконе в платье с разрезом.

Смотрите, как в феврале Элина побеждала австралийку Сторм на турнире в Таиланде

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