Звездная украинская теннисистка объединяет людей для противостояния коронавирусу в Одессе

Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Во время пандемии 19-летняя спортсменка начинает благотворительную программу в родной Одессе. К слову, недавно Ястремская срочно покинула США из-за коронавируса.

Даяна решила помогать людям, у которых мало средств к существованию, или же нет возможности ходить по магазинам. Также известная на весь мира теннисистка призывает объединиться в борьбе с коронавирусом:

"Нам нужен ты! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию. Мы объединяем людей с добрыми сердцами. ⁣⁣⁣⁣Вирус – это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Но объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять!"

В мировом рейтинге на момент остановки соревнований украинка занимает 25-е место.

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