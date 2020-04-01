Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Звездная украинская теннисистка объединяет людей для противостояния коронавирусу в Одессе

1 апреля, 11:02

Вадим Авдасев

Ястремская призывает серьезно отнестись к проблеме и ищет волонтеров

Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Во время пандемии 19-летняя спортсменка начинает благотворительную программу в родной Одессе. К слову, недавно Ястремская срочно покинула США из-за коронавируса.

Даяна решила помогать людям, у которых мало средств к существованию, или же нет возможности ходить по магазинам. Также известная на весь мира теннисистка призывает объединиться в борьбе с коронавирусом:

"Нам нужен ты! Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию. Мы объединяем людей с добрыми сердцами. ⁣⁣⁣⁣Вирус – это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Но объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять!"

В мировом рейтинге на момент остановки соревнований украинка занимает 25-е место.

INSTAGRAM

Читайте, как Ястремская билась с испанкой Гарбинье Мугурусой в Дохе.

Смотрите, как Ястремская в Катаре обыгрывала победительницу Australian Open – американку Софию Кенин

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

благотворительность теннис коронавирус Даяна Ястремская

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Поставил 10 000 долларов и позвал замуж": невероятная история фаната теннисной красавицыТеннис
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнира
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнираТеннис
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемии
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемииТеннис
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Легендарная американская теннисистка сходит с ума на карантине и уже
Легендарная американская теннисистка сходит с ума на карантине и уже "приложилась к рюмке"Теннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...