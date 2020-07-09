Звездная украинская теннисистка разлеглась на высоком балконе в платье с разрезом

Элина Свитолина отдыхает в Монако в ожидании выхода на корт в Германии

Теннисный сезон 2020 года у большинства спортсменов проходит совсем не так, как планировалось. Пятая ракетка планеты украинка Элина Свитолина успела весной выиграть один турнир, а вот последние месяцы находится на вынужденном простое и часто развлекается в соцсетях. На корт она вернулась лишь недавно – и не очень удачно. На днях Свитолина проиграла 123-й ракетке мира, засидевшись на карантине.

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Зато ее фотографии в Instagram вызывают восторженные отклики у почитателей. Сегодня 25-летняя уроженка Одессы показала неординарное фото: девушка лежит в платье с разрезом на широких перилах балкона, а внизу под ней – Монако, где она имеет жилье и проводит много времени. "В ожидании уик-энда как..." – загадочно подписала Свитолина фотографию.

INSTAGRAM

В скором времени украинка вновь покажется на кортах. Как мы писали, в середине июля Свитолина сыграет на турнире со зрителями в Берлине. Будем надеяться, что после отдыха она выступит в Германии удачнее, чем в Швейцарии.

Недавно Свитолина попала на обложку бизнес-журнала Forbes.

Смотрите, как Элина выигрывала на победном турнире в мексиканском Монтеррее в марте

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