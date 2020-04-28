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Звездного российского теннисиста сняли с турнира по киберспорту из-за... проблем с интернетом

28 апреля, 18:00

Андрей Фоменко

У Карена Хачанова и Доминика Тима не оказалось устойчивого соединения

Пока у спортсменов нет возможности проводить матчи в реальной жизни, они пробуют себя в виртуальных боях. Как известно, в теннисе все соревнования отменили до середины лета, и в Мадриде для звезд организовали турнир по киберспорту. Но тут все не так просто, как на корте. Читайте о том, как Свитолина стартовала на испанском кибертурнире.

Сразу двое знаменитых теннисистов "зачехлили" ракетки из-за плохого интернет-соединения. Австриец Доминик Тим (№3 в мировом рейтинге) и россиянин Карен Хачанов (№15) не смогут поиграть на приставке, поэтому им засчитали поражения во всех матчах групповой стадии со счетом 0:3. Об этом объявили на официальной страничке турнира в Twitter.

О том, где находились в это время 26-летний Тим и 23-летний Хачанов, что не смогли обеспечить себя нормальным интернетом, не сообщается. Доминик заработал в теннисе уже 23,8 млн долларов, Карен – 8,3 млн.

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Смотрите, как украинка Свитолина побеждала австрийку Сандерс на турнире в Таиланде

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интернет теннис Доминик Тим киберспорт Карен Хачанов

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