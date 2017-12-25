Чешский фигурист собирает деньги на поездку в Пхенчхан-2018

Михалу Бржезине нужно 20 тысяч евро на подготовку к Олимпийским играм

Бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года чешский фигурист Михал Бржезина запустил краудфандинговый проект для сбора средств на подготовку к Олимпийским играм 2018 года.

"Недавно я переехал в Калифорнию, тренировки здесь очень затратные – они требуют много времени, самоотдачи и денег. А так как я живу не дома, мои средства ограничены.

Я понимаю, что для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, мне нужно отдать все, что есть – во всех значениях этого слова. Вот почему я создал эту страницу – в надежде, что моя мечта принять участие в третьей Олимпиаде исполнится, но для этого мне нужна ваша помощь.

Деньги, которые вы мне перечислите, я потрачу на тренировки – на работу тренеров на льду и вне его, на переезды для меня и моего тренера.

Для меня очень важно представлять свою страну на любом состязании, тем более на Играх, и для меня еще важней будет то, что я буду представлять всех тех людей, кто поддержит меня.

Я буду очень благодарен за все, чем вы сможете мне помочь на пути к успеху", – написал Бржезина.

Цель проекта – 20 тысяч долларов, на данный момент собрано $8,6 тысяч.

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