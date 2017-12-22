Из-за пожара в Корее отменили этап эстафеты олимпийского огня

В результате возгорания в восьмиэтажном здании центра досуга погибли 29 человек

Национальный олимпийский комитет (НОК) Кореи отменил этап эстафеты олимпийского огня в городе Чечхон провинции Чхунчхон-Намдо, где в результате пожара погибли 29 человек. Эстафета олимпийского огня будет продолжена в субботу в городе Танян.

"Церемония и сопутствующие увеселительные мероприятия отменены из уважения к жертвам и пострадавшим", – отмечается в сообщении.

В результате возгорания, произошедшего в четверг вечером в восьмиэтажном здании центра досуга, погибли 29 человек, еще около 30 человек пострадали. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг выразил соболезнования близким жертв и пострадавших в результате инцидента и поручил минимизировать последствия ЧП.

Ранее мы писали, что в Южной Корее робот-волонтер пронес олимпийский огонь. Также андроиды будут волонтерить и на самой Олимпиаде.

В конце октября в Древней Олимпии по традиции был зажжен олимпийский огонь. После недельного путешествия по Греции на Мраморном стадионе, где прошли первые Игры современности, огонь передали организаторам Пхенчхана-2018.

Кстати, одним из факелоносцев на Чеджу была популярная украинская певица Вера Брежнева.