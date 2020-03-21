Бразилия требует отменить Олимпиаду-2020: такое решение просто необходимо

Это необходимая мера в условиях эпидемии коронавируса - считают в Бразилии

Олимпийские игры 2020 года в Токио – едва ли не единственные крупные соревнования, которые еще не пали жертвой пандемии коронавируса. Тем не менее, отмена Олимпиады, скорее всего, лишь дело времени. С требованием отменить проведение Игр в Японии сегодня выступила Бразилия. К слову, по прогнозам экспертов Олимпиада-2020 в Токио не начнется в запланированные сроки.

В заявлении бразильской стороны говорится, что такое решение "просто необходимо в условиях мировой пандемии коронавируса". И что из-за нее "многие спортсмены столкнулись с невозможностью нормальной подготовки к главному старту четырехлетия".

Олимпийский комитет Бразилии также отметил, что оставляет решение этого вопроса за Международным олимпийским комитетом и примет любой вердикт МОК.

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Ранее мы писали, что Великобритания отреагировала на проведение Олимпиады-2020: "Нельзя рисковать здоровьем спортсменов".

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Также мы сообщали, что церемония передачи Олимпийского огня Японии прошла в Греции без зрителей. На встречу огня Игр-2020 японцы допустили лишь журналистов и небольшую когорту зрителей.

Смотрите, как Олимпийский огонь прибыл в Японию:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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