Далеко идущие планы: новое министерство думает об увеличении олимпийских успехов

На Олимпийских играх 2024 года Украина хочет попасть в двадцатку лучших в мире

/ Фото: AFP

В Украине на базе старого министерства молодежи и спорта создали новое ведомство – культуры, молодежи и спорта. В нем уже успели разработать стратегию развития аж до 2032 года. Мы писали, что украинским спортсменам назвали премии за медали Олимпиады-2020.

В частности Министерство культуры, молодежи и спорта указало план на летние Олимпийские игры 2024 года, который пройдут в Париже. Конкретное количество медалей не названо, но стоит задача пробиться в топ-20 общего зачета Олимпиады. Напомним предыдущие достижения "желто-синих":

Атланта-1996 – 23 медали (9-2-12) – 9-е место в медальном зачете.

Сидней-2000 – 23 медали (3-10-10) – 21-е место.

Афины-2004 – 22 медали (8-5-9) – 13-е место.

Пекин-2008 – 22 медали (7-4-11) – 12-е место.

Лондон-2012 – 19 медалей (5-4-10) – 14-е место.

Рио-де-Жанейро-2016 – 11 медалей (2-5-4) – 31-е место.

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В предыдущей Стратегии-2020 от министерства еще Игоря Жданова было запланировано на Токио-2020 – 35 медалей. Явно заоблачный показатель.

Кроме того, ожидаются такие результаты на 2024-й год:

процент занимающихся спортом украинцев вырастет до 40%;

реализовывается государственная индивидуальная поддержка топ-100 элитных спортсменов;

Украина входит в топ-20 Олимпийских игр в Париже-2024;

в каждой области Украины регулярно проводятся региональные и национальные соревнования различных уровней;

в каждой области запущены 24 мультиспортивных центра, 24 активных парка, 100+ стадионов нового поколения;

Центр олимпийской подготовки в Конча-Заспе обновлен и является частью международной сети тренировочных центров;

украинские спортсмены являются известными на уровне звезд шоу-бизнеса;

города Украины каждый год принимают международные соревнования класса А.

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