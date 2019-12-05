Детекторы радиации и жгучий красный перец: Корея не доверяет хозяйке Олимпиады и везет все свое

Будут проверятся мясо и овощи, а блюда для спортсменов будут готовить корейские рестораны в Японии

Фото: REUTERS/Issei Kato

Несмотря на отчет Японии, свидетельствующий, что опасности заражения радиацией после Фукусимы нет, олимпийский комитет Кореи планирует закупить детекторы радиации для участников Игр-2020 в Токио. Также корейцы планируют привезти в Японию свои продукты. В Корее опасаются, что местная еда все-таки может быть заражена после ядерной катастрофой Фукусимы в 2011 году. Ранее мы сообщали, что Южная и Северная Кореи готовы вместе пройтись на открытии Игр-2020.

Корейцы планируют взять пасту из красного перца — ключевого ингредиента корейских блюд, а также ряд других продуктов. Кроме того, они будут проверять радиацию в мясе и овощах, которые можно приобрести только на месте из-за строгих карантинных правил. В Японии во время Олимпиады Корея планирует организовать местные корейские рестораны для приготовления блюд спортсменам.

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Напомним, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых. И если Юрий уже переквалифицировался из гребца в тренеры, то Олег снова среди претендентов на титул в спортивной гимнастике.

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