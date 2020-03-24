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"Это повод для всех спортсменов показать свой характер": Беленюк прокомментировал перенос Олимпиады

24 марта, 20:00

Максим Перепелица

Украинский борец отметил, что это вызов, который нужно принять

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк поделился мнением о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год.

"С одной стороны ты понимаешь, что это адекватная мера МОК из-за пандемии коронавируса. Главное – это здоровье спортсменов и болельщиков со всех уголков планеты. К сожалению, случился такой форс-мажор в олимпийском движении. С другой стороны и себя жаль, и спортсменов, которые так долго готовились. Но главнее всего, что Олимпийские Игры не отменяют, а просто переносят.

Это повод для всех спортсменов показать свой характер. Даже те, кто хотели завершать карьеру после Олимпиады, останутся в спорте еще на год, чтобы пройти это испытание. Такие обстоятельства вынуждают меня еще как минимум на год остаться в спорте. Я такой человек, который считает, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это вызов, который нужно принять и выйти из него победителем. Какой-то катастрофы в этом нет. Будет больше времени для подготовки.

Еще никто не выигрывал Олимпийские игры в непарный год. Когда встретятся два олимпийских чемпиона, то можно будет сказать: Ты выиграл Олимпиаду в парный год, а так выигрывают все. А я стал чемпионом в непарный год, поэтому я круче", – отметил Беленюк.

А вот в ВОЗ заявили, что пандемия не только не утихает, она наоборот – ускоряется, а карантина для победы над вирусом уже недостаточно.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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Олимпиада-2020 Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: ua.tribuna.com

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