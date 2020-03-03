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Французского уникума не отпускают на Олимпиаду-2020: хотя сам Мбаппе очень хочет

3 марта, 20:19

Елена Павлова

ПСЖ не хочет рисковать своим звездным футболистом в Токио

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не сможет принять участие в Олимпийских Играх 2020 года в Токио. Об этом "ПСЖ" сообщил федерации футбола страны. Клуб отказывается отпускать нападающего в сборную Франции, которая примет участие в летней Олимпиаде в Японии. Об этом сообщает ресурс France Bleu. Ранее мы писали, что власти Франции запретили игрокам "Страсбура" жать руки Неймару и Мбаппе.

Столичный клуб имеет право не отпускать футболиста, так как Олимпийский футбольный турнир состоится в Токио в те даты, которые не входят в официальный календарь ФИФА – с 22 июля по 8 августа 2020 года. Тогда как сам 21-летний форвард хотел бы принять участие в Играх.

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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Напомним, что Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" два с половиной года назад – летом 2017-го на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил контракт футболиста. Сумма трансфера составила 145 миллионов евро. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 20 матчей в чемпионате Франции, забил 18 голов и отдал пять результативных передач.

Смотрите, как Мбаппе забивал во Франции "Сент-Этьену"

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псж сборная Франции Олимпиада-2020 Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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