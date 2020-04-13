Глава МОК сказал, во сколько организации обойдется перенос Олимпиады-2020

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год обойдется организации в несколько сотен миллионов долларов. Напомним, Игры должны были пройти этим летом, но были смещены на год в связи с пандемией коронавируса.

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"Точную стоимость переноса нельзя предсказать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас. Главным приоритетом, конечно, остается здоровье атлетов и каждого, кто причастен к Играм, и сдерживание вируса. Мы будем использовать это как базис для каждого будущего решения", – приводит слова Баха Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Интересно, что ранее Forbes подсчитал убытки Японии из-за переноса Олимпиады-2020 – сумма в разы больше, чем прогнозирует Бах. По данным издания, бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 млрд.

Ранее мы писали, что Олимпийскую деревню в Токио переоборудуют под больницы для пострадавших от коронавируса. Губернатор Токио Юрико Коикэ не исключает, что во время пандемии могут задействовать 24 здания деревни.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию:

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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