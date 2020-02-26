Хорошо придумали: Россия готова вместо Токио принять Олимпиаду, на которую не должна ехать

Генсек Федерации бокса России заявил, что, кроме них, "никто не сможет так быстро все организовать и подготовить"

В последнее время из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом, особенно в Азии, все чаще возникают разговоры о том, что понадобится перенос или даже отмена Олимпиады-2020 из Токио. Поступала информация, что подстраховать японцев и принять соревнования готов Лондон. А теперь провести летние Игры уже готова и Россия, которая из-за подтасовок результатов допинг-проб вообще не должна выступать на ней как команда.

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Так, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предложил перенести Игры-2020 из Японии в Россию.

"Единственная страна, которая может быстро организовать Олимпиаду и у которой есть все условия, — это, конечно, Россия. Никто не сможет так быстро организовать и подготовить. Я бы порекомендовал, чтобы это прошло в России. Нам письма пришли, что руководитель федерации бокса в Японии не сможет участвовать, им запретили куда-то выезжать на мероприятия, изоляция полная страны. Форум в Италии тоже отменился сейчас. Учитывая всю эту неготовность стран, я бы предложил: Россия — единственная страна в мире, которая может принять Олимпиаду, созданы все условия. Проверяют в аэропортах. Все так четко, все организованно", — приводятся слова Кремлева на сайте радиостанции "Говорит Москва". В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Церемония открытия Олимпийских игр 2020 года запланирована на 24 июля. Оргкомитет Олимпиады должен принять решение о возможной отмене соревнований в течение трех месяцев.

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