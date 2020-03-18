Коронавирус против Олимпиады в Токио: с заявлением выступил министр финансов Японии

В правительстве Страны восходящего солнца не видят смысла в проведении Игр, даже если COVID-19 удастся сдержать

Министр финансов Японии Таро Асо выразил сомнения в целесообразности проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Напомним, Игры-2020, которые должны пройти в Стране восходящего солнца с 24 июля по 9 августа, все еще не отменены. Хотя эта судьба постигла уже большинство соревнований, включая футбольное Евро-2020, которое перенесли на 2021 год.

"Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, эти летние Олимпийские игры не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов. Желательно проводить Олимпиаду в обстановке, где все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но решать не одной лишь Японии", – заявил в комментарии CNN министр финансов страны Таро Асо

/ Фото: AFP

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Ранее мы сообщали, что Олимпийские игры-2020 в Токио отменять не собираются. "До начала соревнований осталось более четырех месяцев, и сейчас нет нужды принимать радикальные решения. Призываем всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм", – заявили в МОК.

Напомним, вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли, свыше 83 тыс. выздоровели.

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