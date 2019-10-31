Ломаченко получит особый статус на Олимпиаде-2020 в Токио

Ломаченко с поясом WBC / Фото: Reuters

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020 в Токио.

Читайте также: Ломаченко откровенничал о смене веса и поединке с настоящим воином.

Украинский боксер вошел в группу бойцов, которые помогут Международному олимпийскому комитету (МОК) в организации квалификационного турнира и непосредственно игр в Токио.

Василий Ломаченко / Фото: Reuters Реклама

С каждого континента по результатам голосования национальных олимпийских комитетов и федераций были выбраны по два представителя этого вида спорта. От Европы кроме Ломаченко выбрали француженку Сару Орамун.

Отметим, что Василий Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион по боксу. Украинец выигрывал "золото" Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне.

Напомним, после августовского боя с Ломаченко британец Кэмпбелл угодил в больницу. Виной тому стали 211 ударов украинского Хайтека, достигшие цели, тогда как сам Люк, побывавший в 11-м раунде в нокдауне, попал в Василия лишь 131 раз.

Интересно, что Макгрегор в Киеве предложил Ломаченко зайти в "клетку". Самый звездный представитель смешанных единоборств, впервые посетивший столицу Украины, предложил лучшему боксеру современности испытать себя в ММА.

Смотрите небоксерскую тренировку Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама