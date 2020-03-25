"Давайте настраиваться на позитив", – президент НОК Японии о переносе Олимпиады-2020

Ясухиро Ямасита хочет, чтобы Игры в Токио запомнились очень яркими, несмотря на отсрочку

Во время пандемии коронавируса пострадали практически все спортивные соревнования. Вчера, как мы сообщали, Олимпийские игры в Токио-2020 перенесли на следующий год. При этом Олимпиада сохранит свое название. Сегодня утром по этому случаю президент НОК Японии поделился своими мыслями с журналистами.

Ясухиро Ямасита, который сам в свое время выигрывал Олимпийские игры в дзюдо, выглядел грустным. Хотя всех призывал настраиваться на позитив:

"Если бы Олимпиаду перенесли на два года, то на спортсменов лягла бы слишком большая нагрузка и, по сути, им нужно было бы перезагружать весь процесс подготовки. Учитывая всю ситуацию, думаю, мы приняли правильное решение. Сейчас, когда перспективы Олимпийских игр стали ясны, время настроиться на позитив и продолжить к ним подготовку, чтобы пройти это испытание в следующем году. Давайте объединяться и держать наши сердца близко друг к другу, чтобы люди во всем мире говорили, что Олимпиада в Японии прошла удивительно, несмотря на отсрочку".

Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Смотрите видео высказываний главы НОК Японии

Президент НОК Японии о переносе Олимпиады-2020 Ясухиро Ямасита Видео: Reuters

Смотрите, как еще несколько дней назад в Японии встречали олимпийский огонь

Реклама

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама