"Нельзя рисковать здоровьем спортсменов": Великобритания отреагировала на проведение Олимпиады-2020

Несмотря на пандемию коронавируса, которая унесла уже более 10 000 жизней, летняя Олимпиада-2020 все еще стоит в календаре с 24 июля до 9 августа. В связи с этим Британская олимпийская ассоциация (БОА) озвучила своем мнение по поводу планов Международного олимпийского комитета и властей Японии провести Олимпиаду в Токио в срок. Как мы писали, Олимпийские игры-2020 в Токио отменять не собираются.

"Для нас очевидно, что нельзя рисковать здоровьем и благополучием спортсменов. Прекрасно осознаем, что спорт имеет второстепенное значение, когда речь идет о здоровье и благополучии населения. После переговоров с МОК, представителями спортсменов, федерациями и национальными олимпийскими комитетами мы полны решимости вместе найти наиболее подходящее решение относительно Олимпийских игр 2020 года", – говорится в заявлении БОА.

Олимпиада-2020 в Токио / Фото: Reuters

Хотя на днях президент Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко выразил мнение, что на Олимпиаде-2020 испанцы будут в неравных условиях.

"Для нас самое важное, что наши спортсмены не могут готовиться к Играм. Это приведет к созданию неравных условий. Мы хотим, чтобы Олимпийские игры состоялись, но при этом они должны быть безопасными. Мы — важная страна в мире, но за четыре месяца до старта Олимпиады наши спортсмены оказались в неравных условиях. За время паузы ты теряешь силу, выносливость, скорость. Пока ты теряешь, другие выигрывают. В спорте все решают тысячные доли. Если ты не можешь полноценно тренироваться, то никогда этого не достигнешь", — приводит слова Бланко Marca.

Пока неизвестно, состоится ли Олимпиада в запланированные сроки, но буквально вчера, 19 марта, в Греции прошла церемония передачи Олимпийского огня Игр-2020. Правда, шоу состоялось без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

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