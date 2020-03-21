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Несмотря на коронавирус, японцы выстраиваются в очереди, чтобы посмотреть на Олимпийский огонь

21 марта, 12:07

Вадим Авдасев

Один из символов Игр-2020 прибыл на японские острова

Несмотря на то, что букмекерские конторы не верят, что Олимпиада-2020 в Токио начнется в срок, Япония продолжает подготовку к летним Играм. Напомним, по плану они должны состояться с 24 июля по 9 августа. В пятницу в Японию прибыл олимпийский огонь – один из символов главного старта четырехлетия.

Мы писали, что церемония передачи Олимпийского огня Японии прошла в Греции без зрителей. На встречу огня Игр-2020 японцы допустили лишь журналистов и небольшую когорту зрителей. В сокращенной церемонии самолет с огнем встречали председатель организационного комитета "Токио-2020" Есиро Мори, председатель НОК и глава Федерации дзюдо Ясухиро Ямасита, трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.

На данный момент эстафету олимпийского огня планируется начать 26 марта. Местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за угрозы распространения коронавируса. Однако сегодня тысячи японцев все же пришли посмотреть за движением олимпийского огня по их земле к месту начала эстафеты.

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Читайте, как Великобритания высказалась о переносе Олимпийских игр.

При этом правительство Японии заявляет, что коронавирус не помешает проведению соревнований и выступает против отмены и переноса Олимпиады.

Смотрите, как Олимпийский огонь летних Игр-2020 прибыл в Японию

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Япония Олимпийские игры огонь Токио Олимпиада-2020 коронавирус

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