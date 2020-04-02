Новые правила игры: что будет с олимпийскими лицензиями на Токио-2020 и где брать деньги спортсменам

НОК Украины в онлайн режиме провел провел заседание Исполкома организации, на котором обсудили судьбу лицензий на летнюю Олимпиаду в Токио, которую перенесли на 2021 год. Обговорили, как теперь к Играм готовиться украинским спортсменам. Так, президент НОК Сергей Бубка отметил, что 57% олимпийских лицензий уже разыграны и останутся действительными, по остальным 43% систему квалификации доработают международные федерации в сотрудничестве с МОК.

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"Было также решено, что Игры сохранят название "Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020", а все программы поддержки атлетов от Олимпийской Солидарности МОК по стипендиям и грантам для команд будут продолжены до 2021 года – до начала Игр", – добавил Сергей Бубка. Он отметил, что важно обеспечить поддержку наших спортсменов, в частности, продлить выплаты государственных стипендий, установленных по итогам выступления на ведущих международных соревнованиях.

"Олимпийские игры не отменены, а перенесены, поэтому дальнейшая подготовка украинских спортсменов должна быть обеспечена должным образом. Мы работаем вместе с Правительством, профильным комитетом Верховной Рады и депутатским корпусом по обеспечению надлежащего бюджета для спорта. Сейчас непростое время, когда спортсменам трудно продолжать полноценные тренировки. Все это понятно, но на данный момент здоровье важнее. Уверен, мы все это преодолеем и продолжим целенаправленную подготовку к Олимпийским играм", – подчеркнул министр спорта Вадим Гутцайт.

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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