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"Олимпиаду-2020 перенесут на 2021 год", – член Исполкома Международного олимпийского комитета

23 марта, 20:59

Вадим Авдасев

Спортивные чиновники собираются решать проблемы с отменой Олимпийских игр в Японии

Похоже, вопрос с переносом летних Олимпийских игр – дело уже решенное. Напомним, состояться они должны были в Токио с 24 июля по 9 августа, однако из-за пандемии коронавируса вовремя не начнутся. Хотя еще вчера утром букмекеры оставляли шансы на проведение Олимпиады-2020 в срок.

Чуть позже в воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с заявлением, что решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года примут в течение четырех недель. А сегодня некоторыми подробностями обсуждения с изданием USA Today поделился бывший президент Всемирного антидопингового агентства и вице-президент МОК Дик Паунд. 78-летний канадец, один из самых влиятельных членов Исполкома МОК высказал уверенность, что вовремя Игры не стартуют:

"На основании имеющейся информации было принято решение о переносе Олимпиады. Срок, на который соревнования подвинут, еще не определен. Но, вероятнее всего, на 2021 год. Это будет происходить поэтапно. Сначала мы подвинем Игры, а затем начнем разбираться с огромными последствиями такого шага".

Читайте, как Канада отказалась посылать своих спортсменов на Олимпиаду-2020.

Смотрите, как в Японии встречали олимпийский огонь летних Игр-2020

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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Олимпийские игры исполком перенос Токио МОК Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: USA Today

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