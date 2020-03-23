"Олимпиаду-2020 перенесут на 2021 год", – член Исполкома Международного олимпийского комитета

Похоже, вопрос с переносом летних Олимпийских игр – дело уже решенное. Напомним, состояться они должны были в Токио с 24 июля по 9 августа, однако из-за пандемии коронавируса вовремя не начнутся. Хотя еще вчера утром букмекеры оставляли шансы на проведение Олимпиады-2020 в срок.

Чуть позже в воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с заявлением, что решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года примут в течение четырех недель. А сегодня некоторыми подробностями обсуждения с изданием USA Today поделился бывший президент Всемирного антидопингового агентства и вице-президент МОК Дик Паунд. 78-летний канадец, один из самых влиятельных членов Исполкома МОК высказал уверенность, что вовремя Игры не стартуют:

"На основании имеющейся информации было принято решение о переносе Олимпиады. Срок, на который соревнования подвинут, еще не определен. Но, вероятнее всего, на 2021 год. Это будет происходить поэтапно. Сначала мы подвинем Игры, а затем начнем разбираться с огромными последствиями такого шага".

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