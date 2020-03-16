Олимпиады-2020 в Токио без зрителей не будет: МОК сделал категоричное заявление

Олимпиады-2020 без зрителей быть не может. Международный олимпийский комитет исключает проведение Игр в Токио за закрытыми дверями, потому что это противоречило бы всей философии олимпийского движения, которое стремится объединить людей по всему миру на празднике спорта. Также в МОК считают, что более чем за 4 месяца до старта не стоит торопиться с решением о переносе ОИ. Ранее мы писали, что коронавирус смещает Олимпиаду-2020 на два года.

"Отсутствие зрителей на трибунах пойдет вразрез со всем, что мы отстаиваем. Олимпиада — это больше чем просто серия соревнований, это то, что объединяет всех вместе, праздник спорта. Олимпиада за закрытыми дверями и без зрителей — это не вариант", — цитирует представителей МОК The Guardian.

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Стоит отметить, что любое нарушение графика проведения Олимпийских Игр-2020 будет иметь серьезные последствия для спонсоров, трансляторов, авиакомпаний, отелей и волонтеров, а также может привести к потере организаторами 1 млрд долларов только на продажах билетов.

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