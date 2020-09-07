Организаторы Олимпиады вынесли решение по поводу проведения Игр-2020 в Токио

Летние Олимпийские игры, которые должны были состояться минувшим летом в Японии, но были перенесены из-за коронавируса, пройдут в следующем году. Причем Международный олимпийский комитет принял твердое решение не отменять масштабные соревнования, несмотря на то, что пандемия коронавируса вряд ли закончится к тому времени. В середине лета мы писали, что угроза отмены Олимпиады-2020 в Токио осталась.

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Вердикт озвучил вице-президент МОК Джон Коутс, его слова, сказанные в понедельник в интервью АFP в понедельник, приводит yahoo.com:

"Игры пройдут с коронавирусом или без него. Они начнутся 23 июля следующего года. Изначально темой Олимпиады должно было стать восстановление Японии после цунами 2011 года. Теперь почти наверняка тема изменится на победу над COVID-19, свет в конце тоннеля. Задача организаторов сейчас – рассмотреть все различные контрмеры, которые потребуются для проведения Игр. В некоторых странах коронавирус будет под контролем, в некоторых – нет. А на Игры прибудут спортсмены со всего мира. Всего должны приехать 206 сборных. Так что перед организаторами стоит масштабная задача".

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Смотрите, как в марте в Японии встречали олимпийский огонь, который прилетел из Греции:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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