"Отмены Олимпиады быть не может – проведем Игры самое позднее до лета-2021": премьер-министр Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал решение перенести Олимпиаду-2020 в Токио на более поздний срок. Напомним, что изначально Игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Однако президент Международного олимпийского комитета Томас Бах согласился на перенос Игр на 2021 год из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

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"Мы подтвердили, что отмены Олимпиады быть не может. Но для того, чтобы атлеты подошли к Олимпиаде в наилучшей форме, а для зрителей это были бы безопасные соревнования, мы предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить Игры-2020 примерно на год. Мы договорились о том, чтобы самое позднее до лета 2021 года провести Олимпиаду и Паралимпиаду, а также быть в тесном взаимодействии для того, чтобы после окончательной победы человечества над новым типом коронавирусной инфекции и в знак этой победы провести Олимпийские и Паралимпийские игры в полном масштабе", — сказал Абэ в эфире телеканала NHK. В тренде Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Ранее мы сообщали, что в Японии уберут олимпийские факелы, пока судьба Игр-2020 не будет решена.

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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