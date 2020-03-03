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Перенесут ли Олимпиаду в Токио-2020 из-за коронавируса: МОК сделал заявление по датам Игр

3 марта, 16:37

Елена Павлова

Международный олимпийский комитет призывал спортсменов продолжать готовиться к соревнованиям в Японии

Международный олимпийский комитет сделал официальное заявление по датам проведения летней Олимпиады-2020 в Японии, которая находилось под угрозой срыва из-за стремительного распространения коронавируса в регионе. Ранее мы писали, что, невзирая на вспышки болезни во многих странах мира, Токио не сдается – хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавируса.

"Исполнительный совет МОК сегодня заявил о полной уверенности в успешном проведении Олимпийских игр в Токио в ранее установленные даты – с 24 июля по 9 августа, – говорится в заявлении на официальном сайте МОК. – Рабочая группа, которая состоит из членов МОК, правительства Японии, Всемирной организации здравоохранения и организаторов Игр в Токио, была создана в середине февраля. МОК уважает и поддерживает принятые меры, которые составляют важную часть безопасного и защищенного проведения Игр.

МОК призывает спортсменов продолжать готовиться к Олимпийским играм. Комитет продолжит поддерживать атлетов, предоставляя актуальную информацию о возможных изменениях".

Национальный стадион в Токио/tokyo2020.org

Национальный стадион в Токио/tokyo2020.org

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Ранее мы также сообщали, что из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат. Как сообщают британские медиа, возможен вариант, при котором олимпийские соревнования пройдут при пустых трибунах, а будут показаны только по телевидению, что позволит удовлетворить уже подписанные многомиллионные контракты с телеканалами.

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Япония Олимпийские игры дата МОК Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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