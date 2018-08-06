Ради Олимпиады японцы готовы изменить время

Сегодня, 13:17

Япония может ввести переход на летнее время на 2019-2020 годы

Олимпиада в Японии пройдет в 2020 году. Фото olympic.org
Олимпиада в Японии пройдет в 2020 году. Фото olympic.org

Япония рассматривает возможность введения перехода на летнее время на 2019-2020 годы, чтобы соревнования Олимпийских игр-2020 в Токио могли проводиться в более прохладное время дня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на газету Sankei.

Ожидается, что в июне-августе 2019 года часы будут переведены на два часа вперед на пробной основе, чтобы сгладить все возможные проблемы, связанные с этим изменением. Ранее глава оргкомитета Игр-2020 Йосиро Мори обратился с просьбой о переходе на летнее время к премьер-министру страны Синдзо Абэ.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее стало известно, как в Токио будут бороться с жарой во время Олимпиады-2020. Над аренами распылят вещество, которое будет отражать тепло и ультрафиолет.

Интересно, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.

Напомним, что в Японии определились с именем талисмана Олимпиады-2020. Имя состоит из двух японских слов, обозначающих будущее и вечность – "Мирайтова" и "Сомэйти".

летнее время, Олимпиада-2020

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Источник:

Reuters

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