С Олимпиадой-2020 можно попрощаться: коэффициент на проведение Игр вовремя катастрофически падает

Во время пандемии коронавируса едва ли не все спортивные мероприятия отменяют или переносят на неопределенный срок. На этом фоне пока что выделяется такие грандиозные соревнования как летние Олимпийские игры. В 2020 году они должны были пройти с 24 июля по 9 августа, но, очень похоже, что в намеченный срок не состоятся. Официально турнир до сих пор значится в календаре, но, говорят, что организаторы Олимпиады-2020 уже начали обсуждать перенос Игр.

Еще пару дней назад коэффициент на проведение Олимпийских игр в оговоренные сроки составлял около 1.20. Сейчас же вероятность упала практически вдвое: коэффициент опустился примерно до 1.10. У разных букмекерских контор он немного разнится. Таким образом, вслед за Евро-2020 следует быть готовым и к тому, что Олимпиада-2020 вовремя не состоится. А когда именно пройдут следующие Игры, будет видно уже по развитию ситуации на планете с коронавирусом.

Реклама

Читайте, как японцы выстраиваются в очереди, чтобы посмотреть на Олимпийский огонь.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Смотрите, как в Японии встречали олимпийский огонь Игр-2020

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама