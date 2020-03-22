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С Олимпиадой-2020 можно попрощаться: коэффициент на проведение Игр вовремя катастрофически падает

22 марта, 17:12

Вадим Авдасев

Главный летний старт четырехлетия должен был пройти в Токио с 24 июля по 9 августа

Во время пандемии коронавируса едва ли не все спортивные мероприятия отменяют или переносят на неопределенный срок. На этом фоне пока что выделяется такие грандиозные соревнования как летние Олимпийские игры. В 2020 году они должны были пройти с 24 июля по 9 августа, но, очень похоже, что в намеченный срок не состоятся. Официально турнир до сих пор значится в календаре, но, говорят, что организаторы Олимпиады-2020 уже начали обсуждать перенос Игр.

Еще пару дней назад коэффициент на проведение Олимпийских игр в оговоренные сроки составлял около 1.20. Сейчас же вероятность упала практически вдвое: коэффициент опустился примерно до 1.10. У разных букмекерских контор он немного разнится. Таким образом, вслед за Евро-2020 следует быть готовым и к тому, что Олимпиада-2020 вовремя не состоится. А когда именно пройдут следующие Игры, будет видно уже по развитию ситуации на планете с коронавирусом.

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Олимпийские игры перенос Токио коронавирус ставки букмекеров

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